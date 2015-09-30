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تجمهر أولياء أمور بكوم أمبو احتجاجا على نقل أبنائهم للفترة المسائية

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تجمهر أولياء أمور بكوم أمبو احتجاجا على نقل أبنائهم للفترة المسائية تجمهر أولياء أمور بكوم أمبو احتجاجا على نقل أبنائهم للفترة المسائية
تجمهر صباح اليوم العشرات من أولياء الأمور على طريق أسوان السريع بسلوا بحرى بمركز كوم إمبو شمال محافظة أسوان، احتجاجا على تسكين أبنائهم فى الفترة المسائية، وتسبب تجمهر الأهالى فى إرباك الحركة المرورية على الطريق السريع فى الاتجاهين.

وكان قد منع أولياء الأمور بقرية سلوا بحرى أبنائهم من الذهاب لمدرسة أحمد الليثى الابتدائية المشتركة فى الفترة المسائية منذ بداية العام الدراسى الجديد مطالبين المسئولين بعودة أبنائهم لمدرستهم (مدرسة فاطمة الزهراء الابتدائية ) لحين البدء فعليا فى أعمال الاحلال والتجديد بهذه المدرسة.

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مصر 365

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