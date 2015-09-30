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إزالة 247 حالة تعد على الأراضى الزراعية بـ3 مراكز بالمنيا

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إزالة 247 حالة تعد على الأراضى الزراعية بـ3 مراكز بالمنيا إزالة 247 حالة تعد على الأراضى الزراعية بـ3 مراكز بالمنيا
تمكنت الوحدات المحلية لكل من مركز (سمالوط ـ ملوى ـ أبوقرقاص) بمحافظة المنيا من رفع وإزالة عدد 247 حالة تعد على الأراضى الزراعية على مدار يومين بالتعاون مع مديرية الزراعة خلال حملات الإزالة التى تجرى على مستوى جميع مراكز المحافظة، وذلك فى إطار الحفاظ على رقعة الأرض الزراعية بزمام المحافظة .

وأوضح التقرير الذى تم عرضه على اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا الجهود المبذولة من الوحدات المحلية، حيث تمت إزالة عدد 137 حالة بقرية البرشا مركز ملوى وعدد 72 حالة بمركز سمالوط منها 13 حالة تعديات على أملاك الدولة على الطريق الواصل من الطريق الدائرى حتى مصرف المحيط، وعدد 17 حالة تعد على أملاك إدارة الصرف وعدد 42 حالة تعدى على الأرض الزراعية بإجمالى مساحة فدان و19 قيراطا و6 أسهم، بالإضافة إلى إزالة عدد 38 حالة بقرية أبوقرقاص البلد التابعة لمركز مدينة أبوقرقاص بمساحة فدان و18 سهما.

من جانبه، كلف المحافظ جميع رؤساء الوحدات المحلية بالتصدى بحزم لكل من تسول له نفسه التعدى على الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة وعدم السماح بمجرد الشروع بالبناء أو التعدى عليها، وإزالة جميع التعديات خاصة التى لا تزال فى المهد، مؤكداً على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال المخالفين .
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