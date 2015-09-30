وصول 1049 راكبا لميناء نويبع

قال عبد الرحيم مصطفى المتحدث الإعلامئ لهيئة موانئ البحر الأحمر، إن ميناء نويبع يستقبل اليوم العبارة برنسيسة وعلى متنها 595 راكبا و5 سيارات، والعبارة آيلة وعلى متنها 233 راكبا و2 سيارة و2 باص جيت و2 شاحنة و16 باص مناسك.

وأضاف عبد الرحيم شهد الميناء بالأمس استقبال العبارة برنسيسة وعلى متنها 221 راكبا و3 سيارات و8 باصات مناسك، والسفينة سينا وعلى متنها 45 شاحنة، كما غادر الميناء العبارة برنسيسة وعلى متنها 302 راكب و13 سيارة، والعبارة آيلة وعلى متنها وعلى متنها 885 راكبا و13 سيارة و1 باص جيت.