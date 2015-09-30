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هيئة المجتمعات العمرانية تطرح 4 مناقصات فى 3 مدن جديدة

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هيئة المجتمعات العمرانية تطرح 4 مناقصات فى 3 مدن جديدة هيئة المجتمعات العمرانية تطرح 4 مناقصات فى 3 مدن جديدة
أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ممثلة فى أجهزة عدد من المدن الجديدة، عن طرح عدد من المناقصات، لمجموعة من المشروعات الخدمية المختلفة لخدمة المواطنين، وذلك فى إطار حرص الهيئة على توفير وتطوير كل الخدمات بالمدن الجديدة.

وقال المهندس محمد عاشور، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، إنه سيتم طرح مناقصتين بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، تشمل، بناء مدرسة تعليم أساسى، بالمنطقة السكنية العشرين، بالمدينة، بالإضافة إلى بناء وحدة صحية، بالمنطقة السكنية الرابعة والعشرين، بالمدينة.

وأشار المهندس مصطفى فهمى، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، إلى أنه سيتم طرح أعمال رفع كفاءة طرق المنطقة الصناعية (47 – 100 – 250) فداناً شرق الروبيكى، بالمدينة، وذلك فى مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.

وأوضح المهندس نور الدين إسماعيل، رئيس جهاز تنمية مدينة بنى سويف الجديدة، أنه سيتم طرح أعمال استكمال وتأهيل مهمات كهرباء الجهد المتوسط، للحى السكنى الأول، ومنطقة مركز المدينة، وذلك فى مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.

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مصر 365

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