بالصور.. غياب جماعى لطلاب مدارس العكارمية بأسوان احتجاجا على انقطاع المياه

تجمهر أولياء أمور طلاب مدارس قرية العكارمية (الإعدادية والابتدائية ورياض أطفال)، بمركز إدفو محافظة أسوان، صباح اليوم الأربعاء، ومنعوا أبناءهم من الذهاب إلى المدرسة، احتجاجاً على عدم توافر المياه بالمدرسة منذ بدء العام الدراسى.

وقال ولى أمر الطالب محمد ربيع صالح، إن الأهالى بقرية العكارمية فوجئوا منذ أول يوم دراسى بعدم توافر مياه بالمدارس، الأمر الذى يهدد صحة التلاميذ بالخطورة لحرمانهم من الماء طول فترة اليوم الدراسى.

وأضاف محمود مكرم، أحد أولياء الأمور، أن القرية تقع على ضفاف النيل، وبالرغم من ذلك فإن القرية تعانى من انقطاع مياه الشرب، مشيرا إلى أن المدارس تقع فى منطقة جبلية ويصعب على الطلاب تحمل العطش.

وأشار إبراهيم عبد الكريم، أحد أولياء أمور بالقرية، إلى أنهم أبلغوا الإدارة التعليمية بإدفو، والمجلس القروى، وشركة مياه الشرب والصرف الصحى، منذ مساء أمس، إلا أن تصريحات المسئولين كانت سلبية تجاه التعامل مع الأزمة، على حد قوله.

من جانبه، أكد مدير المدرسة أنه تم نقل الصورة واتخاذ الإجراءات القانونية بإخطار الإدارة التعليمية وتحرير محضر داخلى بحضور العاملين بالمدرسة، وسيتم استكمال اليوم الدراسى حتى الحادية عشر صباحاً فى حالة عدم حضور الطلاب.

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