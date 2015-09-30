سفير الصين بالقاهرة: بكين تسعى لتطوير علاقاتها مع مصر من منظور استراتيجى

أكد سونج أى قوه سفير الصين بالقاهرة، أن مصر دولة عربية وأفريقية كبيرة، وأن الصين تسعى إلى تطوير العلاقات مع القاهرة من منظور استراتيجى على المدى الطويل، مشيرا إلى أن الصداقة التقليدية بين مصر والصين لها جذور فى أعماق التاريخ، حيث تجمع بين البلدين علاقات ثنائية قوية ومتينة، فقد شارك الرئيس عبد الفتاح السيسى مؤخرا فى إحياء الذكرى 70 للانتصار فى الحرب العالمية الثانية.

وأضاف قوه- خلال كلمته التى ألقاها الليلة الماضية فى الاحتفال الذى أقيم بمناسبة الذكرى السنوية 66 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية بحضور كبار الشخصيات العامة والدبلوماسيين الأجانب المعتمدين لدى مصر- وأن الجيش المصرى أرسل لأول مرة حرس الشرف للمشاركة فى العرض العسكرى فى ميدان "تيان أن من" فى بكين، مشيرا إلى أن مصر هى البلد العربى والأفريقى الوحيد الذى شارك بقوات فى هذا العرض.

وأفاد بأنه تم التوقيع خلال زيارة السيسى لبكين على "الاتفاقية الإطارية للتعاون فى قدرات الإنتاج "التى تفتح الطريق أمام مجالات جديدة للتعاون، وتعطى زخما للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين فى المستقبل، مؤكدًا أن العلاقات الثنائية ستشهد تطورا أكبر مع تقدم استراتيجية الحزام الاقتصادى لطريق الحرير وطريق الحرير البحرى للقرن الواحد والعشرين، واستراتيجية الممر الاقتصادى لقناة السويس.

ولفت سفير الصين بالقاهرة، إلى أن بلاده شهدت منذ تأسيسها تطورا سريعا متواصلا وارتفاعا ملحوظا لمستوى معيشة الشعب، حيث حققت فى النصف الأول من هذا العام نموا اقتصاديا بلغ 7 فى المائة، كما بذلت بكين جهودا كبيرة لإصلاح الهيكل الاقتصادى ونمط التنمية.

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