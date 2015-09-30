وزير الدفاع يبحث مع قائد القيادة المركزية الأمريكية التعاون العسكرى

التقى الفريق أول صدقى صبحى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، بالفريق أول لويد أوستن، قائد القيادة المركزية الأمريكية، والوفد المرافق له، والذى يزور مصر حاليًا.

تناول اللقاء بحث عدد من الملفات والموضوعات المتعلقة بمجالات الشراكة والتعاون العسكرى والأمنى بين القوات المسلحة لكلا البلدين فى ضوء تنامى العلاقات العسكرية المصرية الأمريكية، كذلك الجهود والمواقف الإقليمية والدولية تجاه الحرب على الإرهاب، وتطورات الأوضاع التى تشهدها المنطقة.

وأعرب أوستن عن تقديره لمصر ودورها المحورى فى الحفاظ على الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، بما تمثله من ثقل استراتيجى فى المنطقة، مؤكدًا دعم بلاده لمصر فى حربها ضد الإرهاب وتطلعها نحو البناء والاستقرار والتنمية.

من جانبه، أكد الفريق أول صدقى صبحى اعتزازه بعمق العلاقات العسكرية المصرية الأمريكية التى تمتد عبر عقود من التعاون المشترك فى العديد من المجالات، وتفهمها الجيد لما تقوم به مصر لإرساء دعائم الأمن والسلم فى منطقة الشرق الأوسط، مؤكدًا حرص مصر على تعزيز هذه العلاقات وتنميتها بما يحقق المصالح المشتركة للدولتين والشعبين الصديقين.

حضر اللقاء الفريق محمود حجازى، رئيس أركان حرب القوات السلحة، وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.

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