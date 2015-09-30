طائرات التحالف تقصف مواقع للحوثيين بمحافظة ريمة اليمنية للمرة الاولى

صنعاء / أ ش أ /



>قصفت طائرات دول التحالف العربى مواقع لميليشيات الحوثيين وصالح في محافظة ريمة جنوبي العاصمة اليمنية صنعاء وذلك للمرة الأولى منذ بدء عملية عاصفة الحزم.

>ونقل موقع / المصدر اولاين / الإخبارى اليمنى أن الطائرات استهدفت معسكر الأمن المركزى والمجمع الحكومى في مدينة الجنين عاصمة المحافظة في وقت متأخر من مساء أمس .

>وأشار المصدر إلى أن طائرات التحالف كانت قد ألقت بمنشورات خلال الأيام الماضية على بعض مديريات محافظة ريمة تحذر فيها المواطنين من مساندة الانقلابيين وتدعوهم للوقوف إلى جانب الشرعية.

>وهذه هى المرة الأولى التي يستهدف فيها التحالف أهدافا للميليشيات في هذه المحافظة التى تم استحداثها عام 2004 وهى تقع على بعد 200 كيلومتر من العاصمة صنعاء ويحدها من الشمال محافظة صنعاء وجزء من محافظة الحديدة ومن الغرب محافظة الحديدة التى تقع على ساحل البحر الأحمر غرب اليمن ومحافظة ذمار من الجنوب والشرق .

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