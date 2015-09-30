أخبار عاجلة

8 الصبح - السفير هاني خلاف : أستغرب من "الشماتة" الظاهرة من المعارضة السورية بعد الضربة الأمريكية -
السيسي يلتقي وفدا من الكونجرس في «الاتحادية» -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم -
8 الصبح - السفير هاني خلاف يكشف رد فعل الدول الأجنبية والعربية على الضربة الأمريكية فى سوريا -
8 الصبح - رأي السفير هاني خلاف فى الضربة الأمريكية للقاعدة الجوية التابعة لجيش بشار فى سوريا -
8 الصبح - "مطبخ سليمان" ... مطبخ متنقل لبيع "الكبدة والسجق" على الطريقة الأسكندرانية -
وزير الرياضة: دوري أبطال العرب سيشهد حضورا جماهيريا بنسبة 75% -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

طائرات التحالف تقصف مواقع للحوثيين بمحافظة ريمة اليمنية للمرة الاولى

Google+ Print
طائرات التحالف تقصف مواقع للحوثيين بمحافظة ريمة اليمنية للمرة الاولى طائرات التحالف تقصف مواقع للحوثيين بمحافظة ريمة اليمنية للمرة الاولى

صنعاء / أ ش أ /


>قصفت طائرات دول التحالف العربى مواقع لميليشيات الحوثيين وصالح في محافظة ريمة جنوبي العاصمة اليمنية صنعاء وذلك للمرة الأولى منذ بدء عملية عاصفة الحزم.
>ونقل موقع / المصدر اولاين / الإخبارى اليمنى أن الطائرات استهدفت معسكر الأمن المركزى والمجمع الحكومى في مدينة الجنين عاصمة المحافظة في وقت متأخر من مساء أمس .
>وأشار المصدر إلى أن طائرات التحالف كانت قد ألقت بمنشورات خلال الأيام الماضية على بعض مديريات محافظة ريمة تحذر فيها المواطنين من مساندة الانقلابيين وتدعوهم للوقوف إلى جانب الشرعية.
>وهذه هى المرة الأولى التي يستهدف فيها التحالف أهدافا للميليشيات في هذه المحافظة التى تم استحداثها عام 2004 وهى تقع على بعد 200 كيلومتر من العاصمة صنعاء ويحدها من الشمال محافظة صنعاء وجزء من محافظة الحديدة ومن الغرب محافظة الحديدة التى تقع على ساحل البحر الأحمر غرب اليمن ومحافظة ذمار من الجنوب والشرق .
>

'); } }); } catch (e) { } } return false; }); });

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365