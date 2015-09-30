أخبار عاجلة

السيسي يلتقي وفدا من الكونجرس في «الاتحادية» -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم -
8 الصبح - السفير هاني خلاف يكشف رد فعل الدول الأجنبية والعربية على الضربة الأمريكية فى سوريا -
8 الصبح - رأي السفير هاني خلاف فى الضربة الأمريكية للقاعدة الجوية التابعة لجيش بشار فى سوريا -
8 الصبح - "مطبخ سليمان" ... مطبخ متنقل لبيع "الكبدة والسجق" على الطريقة الأسكندرانية -
وزير الرياضة: دوري أبطال العرب سيشهد حضورا جماهيريا بنسبة 75% -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مران الأهلي.. تأهيل منفرد لسليمان وغالي وتأخر سعد وفتحي

Google+ Print
مران الأهلي.. تأهيل منفرد لسليمان وغالي وتأخر سعد وفتحي مران الأهلي.. تأهيل منفرد لسليمان وغالي وتأخر سعد وفتحي

واصل الثنائي المصاب وليد سليمان وحسام غالي التأهيل المنفرد في مران الأهلي الأربعاء فيما وصل متأخرا أحمد فتحي وسعد سمير.

ولم تتحدد بعد مشاركة سليمان من عدمها أمام أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي الأحد المقبل في إياب نصف نهائي الكونفدرالية.

وسيخضع لاعب إنبي وبتروجيت السابق لفحوصات طبية تحدد إمكانية خوضه مباراة الإياب بالسويس.

ويواصل غالي التأهيل المنفرد وسيحدد التقرير الطبي إمكانية لحاقه بمباراة السوبر المصري أمام الزمالك يوم 15 أكتوبر المقبل المقرر إقامتها في الإمارات.

وغاب الثنائي عن هزيمتي الأهلي الأخيرتين أمام الزمالك في نهائي الكأس (2-0) وأمام أورلاندو في ذهاب نصف النهائي (1-0).

ووصل المدافع المخضرم أحمد فتحي المران متأخرا عشر دقائق وبعده بـ20 دقيقة ظهر سعد سمير.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع