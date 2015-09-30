مران الأهلي.. تأهيل منفرد لسليمان وغالي وتأخر سعد وفتحي

واصل الثنائي المصاب وليد سليمان وحسام غالي التأهيل المنفرد في مران الأهلي الأربعاء فيما وصل متأخرا أحمد فتحي وسعد سمير.

ولم تتحدد بعد مشاركة سليمان من عدمها أمام أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي الأحد المقبل في إياب نصف نهائي الكونفدرالية.

وسيخضع لاعب إنبي وبتروجيت السابق لفحوصات طبية تحدد إمكانية خوضه مباراة الإياب بالسويس.

ويواصل غالي التأهيل المنفرد وسيحدد التقرير الطبي إمكانية لحاقه بمباراة السوبر المصري أمام الزمالك يوم 15 أكتوبر المقبل المقرر إقامتها في الإمارات.

وغاب الثنائي عن هزيمتي الأهلي الأخيرتين أمام الزمالك في نهائي الكأس (2-0) وأمام أورلاندو في ذهاب نصف النهائي (1-0).

ووصل المدافع المخضرم أحمد فتحي المران متأخرا عشر دقائق وبعده بـ20 دقيقة ظهر سعد سمير.