إحباط تهريب 211 "خرطوشة" سجائر منتهية الصلاحية بمطار الغردقة
أحبطت جمارك مطار الغردقة الدولى، محاولة تهريب كمية كبيرة من السجائر أجنبية الصنع منتهية الصلاحية والمسرطنة داخل حقائب راكب مصرى يحمل جواز سفر روسيا قادما من موسكو.إعلان - Ads إعلان - Ads
واشتبه كل من جابر محمد موسى وعبدالتواب سيد محمد رئيسا قسم جمارك الغردقة فى راكب مصرى الجنسية قادم من موسكو، وبتفتيش حقائب الراكب بمعاونة أحمد خليل مأمور جمارك المطار، وفى وجود نبيل محمود شهاب مدير إدارة الأمن الجمركى تم العثور على عدد 211 "خرطوش" سجائر منتهية الصلاحية ويشتبه بها أن تكون مسرطنة، تم تحرير محضر ضد الراكب، وتحويله إلى الشئون القانونية.
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