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إحباط تهريب 211 "خرطوشة" سجائر منتهية الصلاحية بمطار الغردقة

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أحبطت جمارك مطار الغردقة الدولى، محاولة تهريب كمية كبيرة من السجائر أجنبية الصنع منتهية الصلاحية والمسرطنة داخل حقائب راكب مصرى يحمل جواز سفر روسيا قادما من موسكو.

واشتبه كل من جابر محمد موسى وعبدالتواب سيد محمد رئيسا قسم جمارك الغردقة فى راكب مصرى الجنسية قادم من موسكو، وبتفتيش حقائب الراكب بمعاونة أحمد خليل مأمور جمارك المطار، وفى وجود نبيل محمود شهاب مدير إدارة الأمن الجمركى تم العثور على عدد 211 "خرطوش" سجائر منتهية الصلاحية ويشتبه بها أن تكون مسرطنة، تم تحرير محضر ضد الراكب، وتحويله إلى الشئون القانونية.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
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