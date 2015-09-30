مصرع شاب ببورسعيد طعنه مجهول بسكين وفر هاربا

لقى شاب فجر اليوم مصرعه، إثر جرح نافذ بالقلب، وتم نقله إلى مشرحة مستشفى بورسعيد العام وإخطار النيابة بالواقعة.

تلقى اللواء محمود الديب مساعد وزير الداخلية لأمن بورسعيد، إخطارًا من قسم شرطة الضواحى يفيد بمصرع شاب مصابًا بجرح غائر فى القلب وتحفظ عليه بمشرحة مستشفى بورسعيد العام.

وتبين من التحريات التى أجراها الرائد هيثم ماجد رئيس مباحث قسم شرطة الضواحى حدوث مشاجرة بين المجنى عليه محمود على صقر 17 عاما، وبين مجهول طعنه بسكين فى القلب، وسقط مغشيا على وجهه ولفظ أنفاسه وفر الجانى هاربا.

وتحرر المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة التى أمرت بضبط الجانى واستدعاء الطب الشرعى، لبيان سبب القتل للتصريح بدفن الجثة.