أخبار عاجلة

8 الصبح - السفير هاني خلاف : أستغرب من "الشماتة" الظاهرة من المعارضة السورية بعد الضربة الأمريكية -
السيسي يلتقي وفدا من الكونجرس في «الاتحادية» -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم -
8 الصبح - السفير هاني خلاف يكشف رد فعل الدول الأجنبية والعربية على الضربة الأمريكية فى سوريا -
8 الصبح - رأي السفير هاني خلاف فى الضربة الأمريكية للقاعدة الجوية التابعة لجيش بشار فى سوريا -
8 الصبح - "مطبخ سليمان" ... مطبخ متنقل لبيع "الكبدة والسجق" على الطريقة الأسكندرانية -
وزير الرياضة: دوري أبطال العرب سيشهد حضورا جماهيريا بنسبة 75% -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بالصور.. شلل مرورى بشوارع الإسكندرية بسبب تواصل سقوط الأمطار الكثيفة

Google+ Print
تواصل هطول الأمطار الغزيرة على الإسكندرية، منذ مساء أمس وحتى الصباح، حيث تسببت الأمطار الغزيرة التى هطلت فى أماكن متفرقة من المحافظة، فى تراكم المياه بشكل كثيف على كورنيش الإسكندرية وبالطرق الرئيسية.

وفى أول نوة تمر بها الإسكندرية قبل حلول فصل الشتاء، أسفرت الأمطار الغزيرة عن تعطل حركة المرور وارتباكها بالكورنيش وعلى الطرق الرئيسية، الأمر الذى أثار حفيظة مواطنى المدينة الساحلية، متسائلين كيف سيكون حال المدينة الساحلية ونحن على أعتاب موسم الشتاء القادم وطالبوا المسئولين بتطهير الشنايش وشفط مياه الأمطار حرصا على السيولة المرورية.

كانت سماء الإسكندرية قد شهدت مساء اليوم تغييرا مفاجئا فى حالة الطقس مساء أمس، حيث شهدت السماء برق ورعد متواصل لمدة 30 دقيقة مع هطول الأمطار الغزيرة فى بعض المناطق.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365