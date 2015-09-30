بالصور.. شلل مرورى بشوارع الإسكندرية بسبب تواصل سقوط الأمطار الكثيفة

تواصل هطول الأمطار الغزيرة على الإسكندرية، منذ مساء أمس وحتى الصباح، حيث تسببت الأمطار الغزيرة التى هطلت فى أماكن متفرقة من المحافظة، فى تراكم المياه بشكل كثيف على كورنيش الإسكندرية وبالطرق الرئيسية.

وفى أول نوة تمر بها الإسكندرية قبل حلول فصل الشتاء، أسفرت الأمطار الغزيرة عن تعطل حركة المرور وارتباكها بالكورنيش وعلى الطرق الرئيسية، الأمر الذى أثار حفيظة مواطنى المدينة الساحلية، متسائلين كيف سيكون حال المدينة الساحلية ونحن على أعتاب موسم الشتاء القادم وطالبوا المسئولين بتطهير الشنايش وشفط مياه الأمطار حرصا على السيولة المرورية.

كانت سماء الإسكندرية قد شهدت مساء اليوم تغييرا مفاجئا فى حالة الطقس مساء أمس، حيث شهدت السماء برق ورعد متواصل لمدة 30 دقيقة مع هطول الأمطار الغزيرة فى بعض المناطق.



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