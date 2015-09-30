تعليم الجيزة: تهديد معلمة مدرسة"أبو اليسر" للتنازل عن محضر الاعتداء

زارت الدكتورة بثينة كشك مديرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة، منذ قليل مدرسة أبو اليسر للتعليم الأساسى التابعة لإدارة جنوب الجيزة التعليمية بعد أن تعدى ولى أمر على معلمة بالضرب والسحل داخل الفصل، وذلك كى تطمئن على سير وانتظام الدراسة والتأكد من تأمين المدرسة من قبل الشرطة.

وتعود أحداث الواقعة كما ترويها بثينة كشك، أن أحد أولياء الأمور تعدى أمس الثلاثاء على معلمة داخل الفصل وأثناء شرحها، قائلا: استعان ولى الأمر بمجموعة من البلطجية لديهم سنج وآلات حادة وتهجموا على المعلمة وقاموا بتمزيق ملابسها داخل الفصل.

وأضاف كشك فى تصريح خاص لـ" اليوم السابع" أنه تم إبلاغ الشرطة وحضرت على الفور وتم القبض عليهم وإحالتهم إلى النيابة، مؤكدة أن المعلمة وزميليها اللذان أصيبا أثناء دفاعهما عنها يتلقون تهديدات صريحة من أولياء الأمور والبلطجية لإجبارهم على التنازل عن المحضر المحرر ضدهم.

وأوضحت كشك أن المدرسة تؤمنها قوة من أفراد الشرطة، كما أن الدراسة منتظمة، موضحة أنه جار اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل التلميذة من المدرسة.

>