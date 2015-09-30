أخبار عاجلة

السيسي يلتقي وفدا من الكونجرس في «الاتحادية» -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم -
8 الصبح - السفير هاني خلاف يكشف رد فعل الدول الأجنبية والعربية على الضربة الأمريكية فى سوريا -
8 الصبح - رأي السفير هاني خلاف فى الضربة الأمريكية للقاعدة الجوية التابعة لجيش بشار فى سوريا -
8 الصبح - "مطبخ سليمان" ... مطبخ متنقل لبيع "الكبدة والسجق" على الطريقة الأسكندرانية -
وزير الرياضة: دوري أبطال العرب سيشهد حضورا جماهيريا بنسبة 75% -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الرئيس السيسى يصل القاهرة بعد مشاركته بالجمعية العامة للأمم المتحدة

Google+ Print
الرئيس السيسى يصل القاهرة بعد مشاركته بالجمعية العامة للأمم المتحدة الرئيس السيسى يصل القاهرة بعد مشاركته بالجمعية العامة للأمم المتحدة
وصل مطار القاهرة الدولى، صباح اليوم الأربعاء، الرئيس عبد الفتاح السيسى، قادماً من الولايات المتحدة الأمريكية بعد زيارة استغرقت عدة أيام ترأس خلالها وفد فى أعمال الدورة الـ70 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وألقى السيسى بيان مصر أمام الجمعية العامة وكلمة أمام قمة التنمية لما بعد 2015 وترأس لجنة رؤساء إفريقيا المعنية بتغير المناخ، كما شارك فى قمة مكافحة التطرّف العنيف وداعش التى دعا إليها الرئيس الأمريكى باراك أوباما، والتقى عددا من السياسيين والمفكرين الأمريكيين، وأجرى مجموعة من الحوارات مع عدد من وسائل الإعلام الأمريكية من بينها cnn والأسوشيتدبرس، كما أجرى عددا كبيرا من اللقاءات الثنائية مع رؤساء ورؤساء حكومات الدول المشاركة فى الجمعية العامة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم

أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر

خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر