الرئيس السيسى يصل القاهرة بعد مشاركته بالجمعية العامة للأمم المتحدة

وصل مطار القاهرة الدولى، صباح اليوم الأربعاء، الرئيس عبد الفتاح السيسى، قادماً من الولايات المتحدة الأمريكية بعد زيارة استغرقت عدة أيام ترأس خلالها وفد مصر فى أعمال الدورة الـ70 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وألقى السيسى بيان مصر أمام الجمعية العامة وكلمة أمام قمة التنمية لما بعد 2015 وترأس لجنة رؤساء إفريقيا المعنية بتغير المناخ، كما شارك فى قمة مكافحة التطرّف العنيف وداعش التى دعا إليها الرئيس الأمريكى باراك أوباما، والتقى عددا من السياسيين والمفكرين الأمريكيين، وأجرى مجموعة من الحوارات مع عدد من وسائل الإعلام الأمريكية من بينها شبكة cnn والأسوشيتدبرس، كما أجرى عددا كبيرا من اللقاءات الثنائية مع رؤساء ورؤساء حكومات الدول المشاركة فى الجمعية العامة.