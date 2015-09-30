"الإسكان" تستعد لافتتاح مشروعات جديدة بالمحافظات فى احتفالات أكتوبر

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة، ممثلة فى الجهاز المركزى للتعمير، تستعد لافتتاح عدد من المشروعات، فى احتفالات نصر أكتوبر، خلال أيام، وذلك بمحافظات الدقهلية، والإسكندرية، والبحيرة، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء.

وأوضح اللواء محمد ناصر، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، أنه فى محافظة الدقهلية يجرى الانتهاء من تنفيذ ثلاثة مشروعات طرق بتكلفة إجمالية 80 مليون جنيه لافتتاحها للحركة المرورية، وهى: الطريق الدائرى غرب مدينة الجمالية لنقل حركة النقل الثقيل والسيارات المتنوعة خارج الكتلة السكنية لمدينة الجمالية، وهو بطول 2.750 كم فى اتجاهين مروريين بحارتى مرور بكل اتجاه بتكلفة 60 مليون جنيه، ويسهم الطريق فى تنشيط حركة التجارة الداخلية بين محافظات الدقهلية، ودمياط، والشرقية، كما سيتم الانتهاء من رفع كفاءة طريق ميت سلسيل / الجواير بطول 7.9 كم، وطريق الدراكسة / منية النصر وحتى قرية ميت الخولى، واتصاله بالطريق المرصوف دكرنس / المطرية بطول 2.5 كم وبتكلفة إجمالية 20 مليون جنيه.

وأضاف: فى محافظة الإسكندرية يجرى الإعداد لافتتاح 4 كبارى مشاه جديدة لتأمين عبور المواطنين على ترعة المحمودية ( عزبة الشيخ - كفر عشرى )، ومصرف غرب النوبارية (توشكى)، وسكة حديد مطروح بالإسكندرية (أم سلمة)، بتكلفة إجمالية 10 ملايين جنيه.

وأشار اللواء محمد ناصر، إلى أن محافظة البحيرة ستشهد افتتاح ازدواج طريق ربط المنطقة الصناعية بوادى النطرون بطريق الاسكندرية الصحراوى مارا بمناطق ( النايض – المفصل – المدارس ) لخدمة المنطقة الصناعية وأهالى وادى النطرون وربطها بطريق دير وادى النطرون بطول 16 كم وعرض 16 م، وبتكلفة 47 مليون جنيه، بينما محافظة البحر الأحمر سيتم بها الانتهاء من عدد من المشروعات، تشمل: 15 كم طرق بعرض 7,5 متر بتكلفة 12 مليون جنيه بمدينة حلايب، و50 وحدة توطين بتكلفة 6,5 مليون جنيه بمدينة حلايب، و50 وحدة توطين بتكلفة 6 ملايين جنيه بالشلاتين، إضافة إلى 5 كم طرق بتكلفة 4,5 مليون جنيه بقرية أبورماد.

وأكد رئيس الجهاز المركزى للتعمير، أن محافظة جنوب سيناء سيتم بها الانتهاء من خط كهرباء لتغذية التجمعات النائية ( الرينة والنهايات ) التابعة لمدينة رأس سدر، بطول 45 كم وتكلفة مالية 14 مليون جنيه.