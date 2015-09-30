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وزير التموين: اليوم انتهاء الأوكازيون الصيفى رسميا وتحرير 1200 مخالفة

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وزير التموين: اليوم انتهاء الأوكازيون الصيفى رسميا وتحرير 1200 مخالفة وزير التموين: اليوم انتهاء الأوكازيون الصيفى رسميا وتحرير 1200 مخالفة
أعلن الدكتور خالد حنفى وزير والتجارة الداخلية، أن الأوكازيون الصيفى الذى بدأ يوم 17 من شهر أغسطس الماضى سينتهى اليوم الأربعاء، وأن نسبة التخفيضات فى الأسعار كانت تتراوح ما بين 5% إلى 60% وبلغت المخالفات التى تم تحريرها منذ بدء الأوكازيون وحتى نهايته حوالى 1200 مخالفة وتضمن أوكازيون وهمى واستخدام لغة أجنبية فى الإعلان وعدم الإعلان عن الأسعار.

وأضاف الدكتور خالد حنفى أن المخالفات تشمل 1047 مخالفة أوكازيون وهمى و28 مخالفة عدم الاعلان عن الأسعار و125 مخالفة استخدام لغة أجنبية فى الإعلان وأن أعلى المخالفات كانت فى محافظة الإسكندرية وبلغت 146 مخالفة تليها محافظة القاهرة 112 مخالفة وأن هناك محافظات لم تسجل فيها أية مخالفة وهى محافظات قنا وأسوان وشمال وجنوب سيناء، مشيرا إلى أنه بلغ إجمالى الشركات والمحلات التى شاركت فى الاوكازيون 3503 محل تتضمن 126 قطاع أعمال عام و74 قطاع استثمارى و17 قطاع تعاونى و3286 قطاع خاص.

وأكد وزير التموين فى تصريحات اليوم أن الأوكازيون كان متاح أمام جميع الشركات والتجار فى كافة السلع للمشاركة فيه أى وقت خلال فترة الأوكازيون وأن كل تاجر كان حرا فى اختيار نسبة التخفيض فى الأسعار بالسلع الخاصة به بشرط أن يكون التخفيض حقيقى وأن السلع المعروضة جيدة ومطابقة للمواصفات القياسية وليست مجهولة المصدر وأن هناك خط ساخن كول سنتر رقم 19280 بالإضافة إلى الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك وهو 19588 لتلقى شكاوى المواطنين.

من جانبه، أوضح الدكتور سيد حجاج رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين أن ألاوكازيون حقق نجاحا كبيرا وأدى إلى توفير كافة السلع للمواطنين بأسعار مخفضة ورواج فى الأسواق، مشيرا إلى أن مفتشى القطاع كانوا يقومون بحملات يوميا خلال فترة الأوكازيون الصيفى على الأسواق والمحلات المشتركة للتأكد من التزام التجار بالإعلان عن التخفيضات الحقيقية خلال فترة الاوكازيون وضبط أى مخالفات.

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مصر 365

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