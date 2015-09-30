تجديد حبس متهم 15 يوما بسوهاج بتهمة إحراز سلاح نارى وذخيرة بدون ترخيص

قرر ت محكمة جنح مركز سوهاج وسكرتارية أحمد قناوى، بحبس المتهم محمد أ. ع . 15 يوما على ذمة التحقيق بعد اتهامه بإحراز سلاح نارى وذخيرة بدون ترخيص بدائرة المركز.

كانت معلومات قد وردت لضباط مباحث مركز سوهاج عن إحراز المتهم سلاح نارى وذخيرة بدون ترخيص، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة، وتم إعداد كمين للمتهم والقبض عليه وبحوزته السلاح النارى وعدد 15 طلقة نارية، وبمواجهته اعترف بالواقعة وإحرازه للسلاح النارى وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق تم تجديدها إلى 15 يوما.