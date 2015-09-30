أخبار عاجلة

8 الصبح - السفير هاني خلاف : أستغرب من "الشماتة" الظاهرة من المعارضة السورية بعد الضربة الأمريكية -
السيسي يلتقي وفدا من الكونجرس في «الاتحادية» -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم -
8 الصبح - السفير هاني خلاف يكشف رد فعل الدول الأجنبية والعربية على الضربة الأمريكية فى سوريا -
8 الصبح - رأي السفير هاني خلاف فى الضربة الأمريكية للقاعدة الجوية التابعة لجيش بشار فى سوريا -
8 الصبح - "مطبخ سليمان" ... مطبخ متنقل لبيع "الكبدة والسجق" على الطريقة الأسكندرانية -
وزير الرياضة: دوري أبطال العرب سيشهد حضورا جماهيريا بنسبة 75% -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

تجديد حبس متهم 15 يوما بسوهاج بتهمة إحراز سلاح نارى وذخيرة بدون ترخيص

Google+ Print
تجديد حبس متهم 15 يوما بسوهاج بتهمة إحراز سلاح نارى وذخيرة بدون ترخيص تجديد حبس متهم 15 يوما بسوهاج بتهمة إحراز سلاح نارى وذخيرة بدون ترخيص
قرر ت محكمة جنح مركز سوهاج وسكرتارية أحمد قناوى، بحبس المتهم محمد أ. ع . 15 يوما على ذمة التحقيق بعد اتهامه بإحراز سلاح نارى وذخيرة بدون ترخيص بدائرة المركز.

كانت معلومات قد وردت لضباط مباحث مركز سوهاج عن إحراز المتهم سلاح نارى وذخيرة بدون ترخيص، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة، وتم إعداد كمين للمتهم والقبض عليه وبحوزته السلاح النارى وعدد 15 طلقة نارية، وبمواجهته اعترف بالواقعة وإحرازه للسلاح النارى وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق تم تجديدها إلى 15 يوما.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365