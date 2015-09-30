سقوط صاحب كافتيريا بالغردقة وبحوزته سلاح نارى

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة ثان الغردقة من ضبط صاحب كافتيريا بالغردقة، وبحوزته سلاح نارى "فرد خرطوش"، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى اللواء عادل التونسى، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من الرائد هشام الامير معاون أول مباحث قسم ثان الغردقة، يفيد بضبط المدعو "ياسر.ع" 30 سنة صاحب كافتيريا بمنطقة الوفاء ومقيم الوفاء، وبحوزته فرد روسى محلى الصنع وطلقة آلية، وذلك بعد تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحمل السلاح بقصد الدفاع عن النفس وحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.