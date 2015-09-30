عامل يتهم جيرانه بإضرام النيران فى مزرعة الدواجن خاصته بالبحيرة

شب صباح اليوم حريق بمزرعة دواجن بناحية عزبة الناموس دائرة مركز شرطة الدلنجات.

انتقلت قوات الحماية المدنية، وتبين نشوب حريق بمزرعة دواجن مقامة بالطوب الأبيض ومسقوفة بالأخشاب والقش ملك "سليمان على سليمان" عامل زراعى، وتمت السيطرة عليه وإخماده "دون حدوث إصابات".

نتج عن ذلك احتراق سقف المزرعة ودراجة بخارية "توك توك" رقم 35570 بحيرة ملك " مسعود محروس عطية " عامل بالمزرعة .

بسؤال مالك المزرعة اتهم كل من "م.ع.م " طالب، " ا.ع.ا " عامل، " ص.م.ا " ربة منزل وآخرين هاربين بإضرام النيران بالمزرعة، وذلك لخلافات على بناء سور بين المزرعة وأرض المشكو فى حقهم .

تم ضبط المتهمين وبمواجهتهم أنكروا ما نسب إليهم، وتحرر المحضر 24758/2015 جنح المركز .

>