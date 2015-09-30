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إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم بالبحيرة

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إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم بالبحيرة إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم بالبحيرة
أصيب قبل قليل 3 أشخاص جراء وقوع حادث تصادم بالطريق الزراعى اتجاه الإسكندرية أمام قرية البيضا دائرة مركز شرطة دمنهور.

وبالفحص تبين حدوث تصادم بين جرار زراعى بدون لوحات بمقطورة محملة بكمية من أعلاف المواشي (فر قائدة هارباً بالجرار تاركاً المقطورة)، السيارة رقم 6398 ب ع ج "ميكروباص" قيادة حازم السيد على الشريف سائق، أثناء دوران الجرار الزراعى من إحدى فتحات الطريق اصطدمت السيارة بالمقطورة من الخلف مما أدى إلى انقلاب الحمولة بالطريق.

أسفر الحادث عن إصابة قائد السيارة و2 من مستقليها بسحجات وكدمات تم نقلهم لمستشفى دمنهور العام، وتحرر المحضر 24530/2015 جنح المركز.
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