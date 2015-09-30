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جنح سوهاج تجدد حبس متهم 15 يوما لاتجاره فى الحشيش

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جنح سوهاج تجدد حبس متهم 15 يوما لاتجاره فى الحشيش جنح سوهاج تجدد حبس متهم 15 يوما لاتجاره فى الحشيش
قررت محكمة جنح بندر سوهاج، وسكرتارية جمال محمد على، تجديد حبس المتهم أحمد س . ف 15 يوما على ذمة التحقيق، لاتهامه بالاتجار فى الحشيش.

كانت معلومات قد وردت لضباط مباحث مركز سوهاج، تفيد قيام المتهم، بالاتجار فى الحشيش بدائرة المركز، وترويجها على عملائه، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية.

وبعد استئذان النيابة العامة، تم القبض على المتهم وبحوزته عدد من قطع الحشيش كانت معدة للبيع، بمواجهة المتهم اعترف بالاتجار فى المخدرات، وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام تم تجديدها إلى 15 يوما.

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مصر 365