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مصر للطيران تنقل 8 آلاف مصريًا إلى القاهرة اليوم بعد أداء مناسك الحج

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مصر للطيران تنقل 8 آلاف مصريًا إلى القاهرة اليوم بعد أداء مناسك الحج مصر للطيران تنقل 8 آلاف مصريًا إلى القاهرة اليوم بعد أداء مناسك الحج

للطيران

تستعد شركة مصر للطيران، اليوم الأربعاء، لنقل 8 آلاف من حجاج بعض شركات السياحة ومن بينها الكرنك للسياحة وبعثة مجلس الوزراء والمحاربون القدامى وحجاج التضامن والترانزيت.

 ويأتى نقل الحجاج اليوم من خلال 26 رحلة جوية بواقع 14 رحلة من المدينة المنورة إلى مطار القاهرة، و12 رحلة من جدة لنقل حجاج قرعة الداخلية لمحافظات الفيوم والإسكندرية ومرسى مطروح والبحيرة، وبعض حجاج بعثة الداخلية ووزارة الصحة وحجاج الجمعيات بمحافظات الجيزة والقاهرة والمنوفية، وحجاج الترانزيت المتجهين عبر القاهرة إلى لاجوس وتونس وجوهانسبرج ودار السلام ولندن ومانشستر.

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