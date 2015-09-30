شريف إسماعيل يبحث ملفات الأمن والاقتصاد في أول اجتماع للحكومة الجديدة

يترأس المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، أول اجتماع للحكومة بتشكيلها الجديد، لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية والأمنية والسياسية والخارجية.

وتناقش الحكومة خلال الاجتماع الأول ملف الاستعداد للانتخابات البرلمانية المقبلة، للخروج بها بصورة نزيهة يشهد لها العالم كله مثلما حدث فى الانتخابات الرئاسية التى فاز بها الرئيس عبد الفتاح السيسى.

كما تناقش الحكومة موقف صيانة المدارس تزامنا مع بداية العام الدراسى الجديد، ومشروع 1.5 مليون فدان ضمن التكليفات الأساسية للرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة.

كما يترأس شريف إسماعيل اليوم، أيضا أول اجتماع للمجموعة الوزارية الاقتصادية، عقب الانتهاء من اجتماع مجلس الوزراء.