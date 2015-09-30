انتبه.. الأجهزة اللوحية تسبب مشاكل خطيرة بالرقبة والرأس عند الأطفال

كشفت دراسة جديدة نشرت فى مجلة جراحة المخ والأعصاب، أن الأجهزة اللوحية والموبايل والتليفزيون تسبب إصابات خطيرة بالرقبة والرأس لدى الأطفال.

وأوضح الباحثون أنه قد ارتفعت نسبة هذه الإصابات خلال السنوات الماضية، ومن المتوقع أن يتواصل ارتفاع مخاطرها لأن التليفزيونات أصبحت كبيرة وبأسعار معقولة وعلى نحو متزايد.

ووجد الباحثون أن أجهزة التليفزيون موجودة فى البيوت بنسبة تتعدى 95%، ولا يتم وضعها بشكل صحيح على الجدران أو القواعد المستقرة، لذلك تسبب المزيد من آلام الرقبة والرأس.

وقال الدكتور مايكل كوسيمانو، جراح الأعصاب فى مستشفى سانت مايكل، المؤلف الرئيسى للدراسة، أن الآباء يجب أن يكونوا على علم بأن أجهزة التلفاز يمكن أن تضر الأطفال.

وقال الدكتور كوسيمانو إن الأطفال بين سنة وثلاث سنوات من العمر هم الأكثر عرضة لهذه الإصابات وأكثر عرضة للمعاناة من إصابات خطيرة مقارنة بالأطفال الأكبر سناً.. ونشرت نتائج الدراسة عبر الموقع الطبى الأمريكى"Medical News Today".