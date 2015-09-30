68%من القراء يتوقعون تزايد الانشقاقات بين قيادات الإخوان وحلفائهم

فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان، هل تتوقع تزايد حدة الانشقاقات بين قيادات الإخوان وحلفاء الجماعة الإرهابية؟، توقع غالبية القراء تزايد حدة الانشقاقات بين قيادات الإخوان وحلفاء الجماعة الإرهابية.

وتوقع 68% من القراء تزايد حدة الانشقاقات بين قيادات الإخوان وحلفاء الجماعة الإرهابية، بينما استبعد 26% من القراء تزايد حدة الانشقاقات بين قيادات الإخوان وحلفاء الجماعة الإرهابية، فى الوقت الذى أعرب فيه 6% من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.

- مقال بمواقع الإخوان حول تخوين "تحالف الجماعة" يشعل معركة داخلها.. وائل قنديل: شخصيات تتعمد الهجوم على مرسى والتنظيم.. وإخوانى يرد: لا يملك رؤية.. وممدوح إسماعيل: يهاجموننا ثم يطلبون المساعدة

>