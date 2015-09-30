مكافحة المخدرات تضبط ربع طن بانجو و27 ألف قرص مخدر ومنشط جنسى

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتعاون مع مديريات أمن "الجيزة، سوهاج، القليوبية، الغربية، المنوفية، جنوب سيناء، الأقصر، البحيرة" خلال الـ24ساعة الأخيرة، من ضبط 252 كيلو جراما من نبات البانجو المخدر و8 لفافات من ذات المخدر، و1,350 كيلو جرام من مخدر الحشيش ، و2 كيلو جرام من مخدر الهيروين و113 لفافة من ذات المخدر، 27500 قرص مخدر ومنشط جنسى.

تأتى هذه الحملات فى إطار جهود أجهزة البحث الجنائى بوزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها خاصة مرتكبى جرائم تجارة المواد المخدرة .