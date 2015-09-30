سائقو المعاشات بالمنوفية يشتكون من قرار خفض المعاش من 605 إلى 92 جنيهًا

حالة من الاستياء والغضب تخيم على ما يقرب من 3 آلاف من سائقى المعاشات بمحافظة المنوفية، وذلك بعد قرار هيئة التأمينات الاجتماعية بخفض معاش السائقين من 605 جنيهات إلى 92 جنيه3ا بدون أى مبررات.

وطالب سائقو المعاش بالمنوفية رفع معاشات السائقين إلى 605 جنيهات.

وأكد رياض علام عضو نقابة السائقين بالمنوفية، أن معظم السائقين الذين تم خفض مرتبهم حصلوا على قروض من بنك ناصر الاجتماعى، لمساعدة أبنائهم فى الحياة.

وأضاف رياض، أرسلنا أكثر من شكوى إلى رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء، ولكن دون رد حتى الآن قائلاً: إن ما نطالب به هو العيش حياة أقل من المتوسطة.

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