رئيس مدينة سمالوط: نستعد لبدء إنشاء كنيسة الشهداء بعد أيام قليلة

أيام قليلة وتبدأ الأعمال الإنشائية لكنيسة الشهداء تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية وإنهاء كل الإجراءات الخاصة بالبناء.

وقال اللواء جمال مبارك قناوى رئيس مجلس مدينة سما لوط بالمنيا، إنه تم الانتهاء من الحصول على الموافقات الخاصة من وزارة الزراعة والجهات المختصة، لإنشاء كنيسة الشهداء، حيث ستبدا أعمال بناء الكنيسة خلال أيام بتكلفة إجمالية 10 ملايين جنيه، حيث تم اعتماد 5 ملايين جنيه من المبلغ والباقى خلال عملية الإنشاء.

وكان اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا فى مارس الماضى، شكل لجنة بقرية العور التابعة لمركز سمالوط، للتوصل إلى حلول ترضى كل الأطراف بشأن اختيار المكان الذى سيتم بناء كنيسة الشهداء عليه، عقب حدوث اشتباكات بسبب تدخل بعض الخارجين عن القانون لمحاولة إثارة الشكوك حول مكان الكنيسة، حيث تم الاتفاق على بناء الكنيسة على مساحة فدان ونقل مكانها من الناحية الغربية إلى الناحية الشرقية للقرية على أن يتم بناؤها على نفقة الدولة.