أخبار عاجلة

السيسي يلتقي وفدا من الكونجرس في «الاتحادية» -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم -
8 الصبح - السفير هاني خلاف يكشف رد فعل الدول الأجنبية والعربية على الضربة الأمريكية فى سوريا -
8 الصبح - رأي السفير هاني خلاف فى الضربة الأمريكية للقاعدة الجوية التابعة لجيش بشار فى سوريا -
8 الصبح - "مطبخ سليمان" ... مطبخ متنقل لبيع "الكبدة والسجق" على الطريقة الأسكندرانية -
وزير الرياضة: دوري أبطال العرب سيشهد حضورا جماهيريا بنسبة 75% -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

رئيس مدينة سمالوط: نستعد لبدء إنشاء كنيسة الشهداء بعد أيام قليلة

Google+ Print
رئيس مدينة سمالوط: نستعد لبدء إنشاء كنيسة الشهداء بعد أيام قليلة رئيس مدينة سمالوط: نستعد لبدء إنشاء كنيسة الشهداء بعد أيام قليلة
أيام قليلة وتبدأ الأعمال الإنشائية لكنيسة الشهداء تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية وإنهاء كل الإجراءات الخاصة بالبناء.

وقال اللواء جمال مبارك قناوى رئيس مجلس مدينة سما لوط بالمنيا، إنه تم الانتهاء من الحصول على الموافقات الخاصة من وزارة الزراعة والجهات المختصة، لإنشاء كنيسة الشهداء، حيث ستبدا أعمال بناء الكنيسة خلال أيام بتكلفة إجمالية 10 ملايين جنيه، حيث تم اعتماد 5 ملايين جنيه من المبلغ والباقى خلال عملية الإنشاء.

وكان اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا فى مارس الماضى، شكل لجنة بقرية العور التابعة لمركز سمالوط، للتوصل إلى حلول ترضى كل الأطراف بشأن اختيار المكان الذى سيتم بناء كنيسة الشهداء عليه، عقب حدوث اشتباكات بسبب تدخل بعض الخارجين عن القانون لمحاولة إثارة الشكوك حول مكان الكنيسة، حيث تم الاتفاق على بناء الكنيسة على مساحة فدان ونقل مكانها من الناحية الغربية إلى الناحية الشرقية للقرية على أن يتم بناؤها على نفقة الدولة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365