أخبار عاجلة

السيسي يلتقي وفدا من الكونجرس في «الاتحادية» -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم -
8 الصبح - السفير هاني خلاف يكشف رد فعل الدول الأجنبية والعربية على الضربة الأمريكية فى سوريا -
8 الصبح - رأي السفير هاني خلاف فى الضربة الأمريكية للقاعدة الجوية التابعة لجيش بشار فى سوريا -
8 الصبح - "مطبخ سليمان" ... مطبخ متنقل لبيع "الكبدة والسجق" على الطريقة الأسكندرانية -
وزير الرياضة: دوري أبطال العرب سيشهد حضورا جماهيريا بنسبة 75% -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

حبوب منع الحمل والأطعمة الجاهزة السبب الرئيسى لسقوط الشعر

Google+ Print
حبوب منع الحمل والأطعمة الجاهزة السبب الرئيسى لسقوط الشعر حبوب منع الحمل والأطعمة الجاهزة السبب الرئيسى لسقوط الشعر
تعانى الكثير من السيدات من سقوط الشعر، وغالباً ما يحدث ذلك لأسباب مجهولة لا تدركها أغلب النساء، وهو ما يزيد من حيرتهن ويشعرهن بالتعاسة، وخاصة ً أن الشعر من أبرز المظاهر الجمالية المميزة للمرأة.

وكشف تقرير بريطانى نشر مؤخراً عن أن العادات والطقوس اليومية التى تمارسها النساء هى فى الأغلب السبب الرئيسى فى تعرضهن لتساقط الشعر وتقصفه، وأوضح الاستبيان الذى شمل أكثر من 2000 سيدة أن من أبرز الأسباب التى تؤدى إلى تساقط الشعر: الريجيم الخاطئ وتناول اللحوم المصنعة والتعرض للضغوط والقلق، وتناول حبوب منع الحمل.

وكشف تقرير نشر بالموقع الطبى الشهير " webmd" أن هناك بعض الأطعمة التى تساهم فى تعزيز صحة الشعر، وهى تشمل: السالمون واللبن الرائب والسبانخ والجوافة (تمنع تقصف الشعر) ولحوم الطيور (زيادة كثافة الشعر) والبطاطا (زيادة لمعان الشعر) والقرفة (تنشط الدورة الدموية لفروة الرأس) والبيض (يقوى الشعر ويساعده على النمو) والمحار(يزيد كثافة الشعر).

نشرت هذه النتائج على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365