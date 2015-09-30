حبوب منع الحمل والأطعمة الجاهزة السبب الرئيسى لسقوط الشعر

تعانى الكثير من السيدات من سقوط الشعر، وغالباً ما يحدث ذلك لأسباب مجهولة لا تدركها أغلب النساء، وهو ما يزيد من حيرتهن ويشعرهن بالتعاسة، وخاصة ً أن الشعر من أبرز المظاهر الجمالية المميزة للمرأة.

وكشف تقرير بريطانى نشر مؤخراً عن أن العادات والطقوس اليومية التى تمارسها النساء هى فى الأغلب السبب الرئيسى فى تعرضهن لتساقط الشعر وتقصفه، وأوضح الاستبيان الذى شمل أكثر من 2000 سيدة أن من أبرز الأسباب التى تؤدى إلى تساقط الشعر: الريجيم الخاطئ وتناول اللحوم المصنعة والتعرض للضغوط والقلق، وتناول حبوب منع الحمل.

وكشف تقرير نشر بالموقع الطبى الشهير " webmd" أن هناك بعض الأطعمة التى تساهم فى تعزيز صحة الشعر، وهى تشمل: السالمون واللبن الرائب والسبانخ والجوافة (تمنع تقصف الشعر) ولحوم الطيور (زيادة كثافة الشعر) والبطاطا (زيادة لمعان الشعر) والقرفة (تنشط الدورة الدموية لفروة الرأس) والبيض (يقوى الشعر ويساعده على النمو) والمحار(يزيد كثافة الشعر).

نشرت هذه النتائج على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

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