أخبار عاجلة

السيسي يلتقي وفدا من الكونجرس في «الاتحادية» -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم -
8 الصبح - السفير هاني خلاف يكشف رد فعل الدول الأجنبية والعربية على الضربة الأمريكية فى سوريا -
8 الصبح - رأي السفير هاني خلاف فى الضربة الأمريكية للقاعدة الجوية التابعة لجيش بشار فى سوريا -
8 الصبح - "مطبخ سليمان" ... مطبخ متنقل لبيع "الكبدة والسجق" على الطريقة الأسكندرانية -
وزير الرياضة: دوري أبطال العرب سيشهد حضورا جماهيريا بنسبة 75% -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الرئيس الموريتانى يدعو إلى تعاون دولى وثيق للقضاء على الإرهاب

Google+ Print
الرئيس الموريتانى يدعو إلى تعاون دولى وثيق للقضاء على الإرهاب الرئيس الموريتانى يدعو إلى تعاون دولى وثيق للقضاء على الإرهاب
دعا الرئيس الموريتانى محمد ولد عبد العزيز إلى تعاون دولى وثيق للقضاء على الإرهاب.

وقال الرئيس الموريتانى فى خطاب ألقاه مساء الثلاثاء فى القمة الدولية حول التطرف العنيف فى نيويورك، إن التصدى للغلو وعدم التسامح والتطرف العنيف مسؤولية عالمية، حيث لا تستطيع دولة، بمفردها، مهما كانت قوية، أن تمنع حدوث أى تهديد.

وأكد ولد عبد العزيز، أنه فقط من خلال إرادة سياسية قوية وتوحيد الأداء يمكن أن نحقق آمالنا فى إيجاد عالم خال من الإرهاب، لافتا إلى أن ذلك يتطلب جهودا متعددة الجنسيات تتعدى الأساليب التقليدية والمحلية.

واعتبر الرئيس الموريتانى أن الإرهاب والتطرف العنيف يشكلان تحديا كبيرا فى الوقت الراهن، مشيرا إلى أن الحزم المطلوب تجاه الإرهاب والتطرف العنيف، يفرض معالجة مصادره.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365