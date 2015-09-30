الرئيس الموريتانى يدعو إلى تعاون دولى وثيق للقضاء على الإرهاب

دعا الرئيس الموريتانى محمد ولد عبد العزيز إلى تعاون دولى وثيق للقضاء على الإرهاب.

وقال الرئيس الموريتانى فى خطاب ألقاه مساء الثلاثاء فى القمة الدولية حول التطرف العنيف فى نيويورك، إن التصدى للغلو وعدم التسامح والتطرف العنيف مسؤولية عالمية، حيث لا تستطيع دولة، بمفردها، مهما كانت قوية، أن تمنع حدوث أى تهديد.

وأكد ولد عبد العزيز، أنه فقط من خلال إرادة سياسية قوية وتوحيد الأداء يمكن أن نحقق آمالنا فى إيجاد عالم خال من الإرهاب، لافتا إلى أن ذلك يتطلب جهودا متعددة الجنسيات تتعدى الأساليب التقليدية والمحلية.

واعتبر الرئيس الموريتانى أن الإرهاب والتطرف العنيف يشكلان تحديا كبيرا فى الوقت الراهن، مشيرا إلى أن الحزم المطلوب تجاه الإرهاب والتطرف العنيف، يفرض معالجة مصادره.

>