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رجل أحلام لينا دياب "رجل بكل معنى الكلمة"

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رجل أحلام لينا دياب "رجل بكل معنى الكلمة" رجل أحلام لينا دياب "رجل بكل معنى الكلمة"

الأربعاء 30-09-2015 01:52

اعترفت الفنانة لينا دياب بأنها مرت بعلاقة حب من قبل ولكنها لم تجد بعد الشخص الذي تتمناه.

فقالت إنها تحلم بأن يكون شريكها "رجل بكل معنى الكلمة"، موضحة أنها تنجذب للشاب القوي الشخصية والذي يفرض وجوده أينما كان.

وفي ما يتعلق بالمظهر الخارجي، فتفضل لينا الرجل الأسمر الذي يحمل ملامح شرقية، كما يلفت نظرها الشاب الرياضي، ولكن لينا تعتبر: "أن الشكل ليس هو الأساس بقدر الأخلاق والكرم"، مشيرةَ إلى أن أكثر صفة ممكن أن تبعدها عن الرجل هو البخل.

أما عن النجم الذي يلفت انتباه لينا، وتتمنى أن تكون مواصفات رجل أحلامها مشابهة لمواصفاته فهو لاعب كرة القدم الشهير سيرجيو بوسكيتس، حيث ترى لينا فيه شاب مميز وجذّاب.

موقع "سيدتي نت" يستمر بكشف يومياً مواصفات فارس أحلام النجمات العربيات العازبات، وغداً سنكون مع ملكة الأحساس إليسا.

 

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