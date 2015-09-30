بالصورة: محمد عساف يعلن خطوبته من ابنة بلده

أعلن الفنان محمد عساف خبر خطوبته، عبر حسابه الخاص في موقع "تويتر"، حيث نشر صورة جمعته بخطيبته من الجنسية الفلسطينية وتدعى لينا قيشاوي.

وكشف عساف عن هوية خطيبته من خلال تغريدة كتبتها على حسابه جاء فيها: "كإبن وأخ لكم جميعاً يسعدني أن تشاركوني الفرح بخطوبتي من بنت بلدي التي أفتخر بها الأنسة لينا قيشاوي، شكراً لدعمكم 442".

كما نشر عساف الخبر عبر حسابه الخاص في موقع "فيس بوك"، حيث استهل كلامه بتوجيه اعتذار إلى بلده فلسطين فكتب: عذراً فلسطين وَيَا قدس اعذرينا**ما تزوجنا الا تطبيقاً لسنة نبينا ***، أحبائي أهلي جمهوري الحبيب في كل مكان من الوطن العربي والعالم، كإبن وأخ لكم جميعا يسعدني أن تشاركوني الفرح بخطوبتي من بنت بلدي فلسطين التي أفتخر بها الآنسة لينا قيشاوي، أتمنى من الله عز وجل كل التوفيق لنا ولجميع الشباب العربي، وأسعد بأن أشارك هذا الخبر مع جمهوري الأعز والأغلى إلى قلبي فهم أهلي وسندي وأكثر من مجرد جمهور أتمنى أن أكون عند حسن ظنكم و ثقتكم. عقبال عند الجميع 442"

وفور إعلان الخبر، هنأ متابعو عساف نجمهم المفضّل، وأعربوا عن سعادتهم لفرحته، وتمنّوا أن تتوج الخطوبة بالزواج، كما عبّر البعض عن إعجابهم بخطيبة عساف.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي