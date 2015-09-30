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انتصار لـ"سيِّدتي نت": أنا كوميديانة مصر الأولى

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انتصار لـ"سيِّدتي نت": أنا كوميديانة مصر الأولى انتصار لـ"سيِّدتي نت": أنا كوميديانة مصر الأولى

الأربعاء 30-09-2015 03:48

صرّحت الفنانة انتصار بأن السيت كوم "راجل وست ستات"، الذي يصوّر حالياً الجزء التاسع منه، هو عمل مميز، وأشارت انتصار إلى أن تجمعها صداقات فنية بنجوم العمل الذي عملت معهم لمدة أربع سنوات خلال الأجزاء الماضية، وخصوصاً أشرف عبد الباقي، وسامح حسين، ولقاء الخميسي، ومها أبو عوف.

وتابعت: "يعتبر "راجل وست ستات" من أحب الأعمال إلى قلبي، كذلك مسلسل "يتربى في عزو"، وأيضاً برنامج "فبريكانو" الكوميدي الذي قدمته منذ سنوات".

وقالت انتصار لـ"سيِّدتي نت": "لا أحد ينافسني من الفنانات الكوميديات في ، وأنا كوميديانة مصر الأولى؛ لأن عدد الكوميديانات قليل في تاريخ الفن المصري وخصوصاً أن المغنيات هن أكثر من الممثلات، كما أنني كوميديانة جميلة وأهتم بشكلي وأزيائي ولست الكوميديانة القبيحة والمسترجلة، وذلك باعتراف الفنانة الكبيرة شويكار التي صرحت من قبل بأنني أكثر الفنانات إضحاكاً دون سماجة أو إلحاح وأنني أنثى في شكلي وملابسي".

وأكدت أنها تجد نفسها في الأدوار الكوميدية أكثر من التراجيدية؛ لأنه الأداء الأسهل بالنسبة لها، وأضافت: "المخرجون يرون أنني ممثلة حقيقية، ويمكنني لعب الكوميدي والتراجيدي، ومن وجهة نظري الممثل الذي يستطيع إضحاك الناس يمكنه تقديم أي دور؛ لأن الإضحاك صعب، أما إبكاء الناس فهو الأسهل، والممثل الكوميدي يحتل أعلى درجة بين الممثلين؛ لأنه يستطيع تقديم كل الأدوار، والتاريخ شاهد على صحة كلامي، ومثال على ذلك: عبد المنعم مدبولي، وأمين الهنيدي، وعبد المنعم إبراهيم، وفؤاد المهندس، وعادل إمام، ومحمد سعد".

 

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