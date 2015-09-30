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موقع "سيدتي نت" ينشر الصور الأولى لحفيد الفنان عباس النوري

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موقع "سيدتي نت" ينشر الصور الأولى لحفيد الفنان عباس النوري موقع "سيدتي نت" ينشر الصور الأولى لحفيد الفنان عباس النوري

الأربعاء 30-09-2015 04:13

يعيش الفنان عباس النوري وزوجته الكاتبة عنود الخالد مرحلة جميلة من عمرهم وهي شعور الجد والجدة.

وكما يقال "لا يوجد أغلى من الولد إلا ولد الولد"، فقد رزقت ابنة النوري رنيم من فترة قصيرة، بمولودها الأول تاج من زوجها الذي يدرس الإخراج في خالد عثمان.

رنيم هي الإبنة الوحيدة للفنان عباس النوري وهي بعيدة عن الوسط الفني، حيث اتجهت لدراسة علم التغذية، وإلى جانب رنيم، فأن نوري هو أب لولدين هما: ميار الابن البكر الذي يدرس الإخراج، إذ شارك بأكثر من عمل كممثل، أما ابنه الثاني اسمه ريبال الذي أنهى هذا العام المرحلة الثانوية وحصل على الشهادة.

موقع "سيدتي نت" استفرد بصور حصرية لحفيد الفنان عباس النوري تاج عثمان.

 

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