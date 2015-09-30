سيرين عبد النور تغلبت على مخاوفها ونشرت صور ابنتها فكيف كانت ردة فعل جمهورها؟

أخيراً، كسرت الفنانة سيرين عبد النور حاجز الخوف الذي كان يمنعها من نشر صور ابنتها "تاليا" من زوجها السيد فريد رحمة، بعد اربع سنوات نجحت سيرين خلالها في إخفاء صور ابنتها علناً عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ففي خطوة غير متوقعة، قررت سيرين نشر صور ابنتها والكشف عن ملامح وجهها كاملة، بعد أن كانت ترفض نهائياً فكرة ظهور وجه الطفلة، إذ أن تاليا كانت تظهر في أغلب صورها وهي تدير ظهرها للكاميرا.

وأتت خطوة سيرين من خلال برنامجها الإنساني "بلا حدود"، رغم انها طلبت من محطة "الآن" التي تعرض البرنامج أن توزع بياناً صحافياً يتضمن صور عيد ميلاد تاليا الذي احتفلت به سيرين في الحلقة مع تمويه لوجه الطفلة، لتفاجىء بعدها سيرين الجمهور بإظهار وجه ابنتها خلال الحلقة، وبعدها بدأت سيرين بنشر صور تاليا عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلى عكس كل مخاوف وتوقعات سيرين السلبية بشأن تعليقات الناس على الصور، فقد حازت صور تاليا على إعجاب واستحسان الجمهور ولاقت أصداء رائعة، كانت كفيلة لتؤكد لسيرين أن قرارها بنشر الصور لم يكن خاطئاً.

خلال مقابلاتها الصحافية وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، كانت سيرين تعلن باستمرار عن رفضها نشر ملامح وجه تاليا، معتبرة أن الصور قد تلقى تعليقات سلبية ومؤذية لطفلة في سنها من قبل بعض المغرضين الذين يدخلون حسابات الفنانين لشتمهم، وكانت تعبّر عن استيائها من الأشخاص الذين يحاولون التقاط صور لابنتها عندما تكون معها في مكان عام.

ورغم حجب صورها لم تكن تاليا يوما بعيدة عن الاعلام، اذا كانت سيرين تخبر جمهورها دائماً عن تاليا التي تتحلّى بذكاء حاد، وبفضل ذكائها تستطيع الحصول على ما تريده من والدتها، كما تصف تاليا بالممثلة المحترفة بالنظر إلى تمتعها بما يكفي من الدهاء والحنكة لتؤدي دوراً تمثيلياً على والدتها، كما لا تفوّت سيرين الفرصة لتعبّر عن حبها الكبير لابنتها.

فبعد كل هذا الرفض، لا شك أن خطوة سيرين تعبتر جريئة، فما الذي ساعد سيرين لفك عقدتها حيال هذا الأمر؟ هل تأثّرت بصور أطفال بعض النجمات أبرزهم ابنتي نانسي عجرم ومدى تفاعل الجمهور الإيجابي والقوي مع صورهما ما دفعها إلى نشر صور ابنتها؟

يذكر أن سيرين تزوجت من السيد فريد رحمة في العام 2007، ورزقا بابنتهما الوحيدة تاليا في العام 2009.

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