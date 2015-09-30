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عقب قبول الإدارى قائمته..نداء مصر يعقد اجتماعًا غدًا لحسم خطة الدعاية

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عقب قبول الإدارى قائمته..نداء مصر يعقد اجتماعًا غدًا لحسم خطة الدعاية عقب قبول الإدارى قائمته..نداء مصر يعقد اجتماعًا غدًا لحسم خطة الدعاية
قال الدكتور طارق زيدان، المتحدث الرسمى لتحالف نداء ، إن التحالف قرر عقد أول اجتماع له عقب حكم القضاء الإدارى بعودة قائمته بالصعيد، غدًا الخميس، لجميع أعضاء القائمة الـ45 الأساسيين والاحتياطيين، لبحث الدعاية الانتخابية لى المحافظات التى تشمها القائمة.

وأضاف زيدان، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن التحالف سيبدأ خلال 24 ساعة نشر صور قائمته الانتخابية وأسماء المرشحين بالقائمة لتعريف الناخبين به، بجانب عمل مؤتمرات جماهيرية وحملة تليفزيونية يتضح من خلالها الشعار الانتخابى، موضحًا أن سبب تأخر التحالف فى نشر دعايته بسبب انتظار حكم القضاء الإدارى.


>- قوائم انتخابية لم تحسم خطتها الدعائية رغم بدء الموعد.. "نداء مصر" يعقد أول اجتماعاته بعد قبول طعنه الخميس لحسم خطته.. وقائمة مصر تنتظر رد "العليا للانتخابات".. وخبير سياسى: فرصهم ضعيفة
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مصر 365

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