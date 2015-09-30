"الأطباء": 41 مستشارا من مجلس الدولة يشرفون على انتخابات النقابة

أكدت اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفى لنقابة الأطباء لعام 2015، والمقرر عقدها فى 9 أكتوبر المقبل، أن الانتخابات ستتم تحت إشراف قضائى كامل من مجلس الدولة فى جميع المحافظات، بداية من مرحلة الكشوف النهائية للناخبين وصولا إلى إجراء الانتخابات والفرز وإعلان النتائج، حيث سيشارك نحو 41 مستشارًا سيتم توزيعهم على كافة أنحاء المقرات الانتخابية بالمحافظات.

وأوضحت اللجنة، بالقواعد الإرشادية لسير العملية الانتخابية لانتخابات النقابة، أن نتائج اللجان الفرعية سيعلن عنها رئيس اللجنة داخل المقر بعد الانتهاء من الفرز والتجميع، حيث سيقوم رئيس كل لجنة اقتراع بإعلان عدد الأصوات الصحيحة الحاصل عليها كل من مرشحى النقابة العامة على أن يتم الإعلان النهائى لنتيجة النقابة العامة فى مقر اللجنة بعد تجميع كل الأصوات.

وأشارت إلى أنه سيتم وضع محاضر الانتخاب والفرز وكشوف التفريغ وأية أوراق انتخابية أخرى فى مظروفين أحدهما لانتخابات النقابة العامة، والآخر لانتخابات النقابة الفرعية ويغلق المظروفين ويشمع كل منهما بالشمع الأحمر ويختم بخاتم رئيس اللجنة ويرسل إلى اللجنة العامة للانتخابات.

وكانت النقابة العامة للأطباء، قد أعلنت عن تقدم 12 طبيبًا للترشح على مقعد النقيب العام، هم: "أحمد رؤوف، وخالد سمير، وشريف عمر، وعلى كامل، وأحمد رزق، وعادل الشعراوى، وعلاء رفاعى، وهشام على عبد الحميد، وأمنية فتحى، وايهاب الطاهر، وشوقى حداد، وشريف عبد الهادى"، وعلى مقاعد النقابة فوق 15 سنة 21 طبيبًا، ومقاعد النقابة تحت 15 سنة تقدم 17 طبيبًا، منطقة القاهرة 5 مرشحين و2 على مستوى وسط الدلتا و4 على شرق الدلتا و2 على غرب الدلتا و2 على مستوى شمال وجه قبلى.

"الأطباء" تحدد 27 مقرًا بالمحافظات للتصويت بانتخابات التجديد النصفى 9 أكتوبر