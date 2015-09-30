تونس وبلجيكا يبحثان التعاون الأمنى والعسكرى

وصل وفد رسمى أمنى وعسكرى بلجيكى برئاسة وزيرى الدفاع والداخلية البلجيكيين إلى تونس مساء الثلاثاء فى زيارة عمل لمدة يومين، فى إطار دفع التعاون العسكرى والأمنى بين تونس وبلجيكا.

وقال وزير الدفاع التونسى فرحات الحرشانى إن المؤسسة العسكرية التونسية لديها برامج تعاون مشتركة مع نظيرتها البلجيكية، مشيرا إلى أن هذه الزيارة ستعمل على زيادة التعاون العسكرى بالإضافة إلى إمضاء اتفاقيات جديدة وتفعيل القديمة منها فى المجال العسكرى.

ومن ناحية أخرى، قال وزير الداخلية التونسى محمد ناجم الغرسلى إن هذه الزيارة تندرج فى إطار علاقات التعاون الثنائية التونسية البلجيكية وتهدف إلى مزيد من التعاون بين البلدين فى مجال مكافحة الإرهاب والتصدى للهجرة غير الشرعية.