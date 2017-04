ما بين"العمى والسرطان والتمتع بالرشاقة".. الأبحاث الطبية عن الفياجرا محتارة

على الرغم من تحذير العديد من الدراسات والأبحاث الطبية من الأضرار الصحية الناجمة عن تناول عقار الفياجرا، وتأكيدها أنها قد ترفع فرص الإصابة بالعمى والصمم وسرطان الجلد، إلا أن أحد الدراسات الجديدة التى أجريت على الفئران قد أشارت أن العقار الجنسى الشهير قد يساهم فى تمتعك بالرشاقة وحمايتك من الإصابة بالسمنة والوزن الزائد.

وأظهرت نتائج الدراسة التى أشرف عليها باحثون من الصين أن الفئران التى تناولت عقار الفياجرا قلت فرص إصابتها بالسمنة، وذلك بعد أن قام العلماء بإطعامها عقار الفياجرا لمدة 7 أيام متتالية وملاحظة التأثيرات التى ظهرت عليها.

وكشفت النتائج أن الحبة الزرقاء ساهمت فى تحويل الدهون البيضاء إلى الدهون البنية، والتى تساهم فى حرق الطاقة والسعرات الحرارية التى يتم الحصول عليها من الطعام، وتحفيز التمثيل الغذائى.

ومن المنتظر أن تخضع مجموعة من الرجال لتجربة إكلينيكية للتأكد من النتائج السابقة، والتعرف على تأثير عقار الفياجرا على الإنسان ودوره فى مكافحة السمنة.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية " Journal of the Federation of American Societies for Experimental Biology"، كما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى التاسع والعشرين من شهر سبتمبر الجارى.