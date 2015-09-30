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لو تخنت فى العيد.. نظام غذائى يعيد رشاقتك خلال أسبوع

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لو تخنت فى العيد.. نظام غذائى يعيد رشاقتك خلال أسبوع لو تخنت فى العيد.. نظام غذائى يعيد رشاقتك خلال أسبوع
بعد عيد الأضحى يشتكى الكثيرون من زيادة الوزن، بسبب الإسراف فى تناول الأطعمة الغنية بالدهون كالفتة والممبار وغيرها، ويسعون لاتباع العديد من الأنظمة الغذائية للتخلص من هذه الزيادة.

وفى هذا السياق، تشير الدكتورة علا محمد أخصائية التغذية العلاجية، إلى أن الإسراف فى تناول الأطعمة الغنية بالدهون من أهم الأسباب المؤدية لزيادة الوزن، وتحتوى الأطعمة الخاصة بالعيد كالفتة على نسبة عالية من التى تسببت فى زيادة الوزن لدى الكثيرين، وأيضا عدم انتظام الوجبات الغذائية يؤدى لزيادة الوزن.

وتقدم أخصائية التغذية العلاجية نظاما غذائيا يخلصك من الوزن الزائد بعد العيد، ويعتمد هذا النظام على انخفاض السعرات الحرارية للتخلص من نسبة كبيرة من الدهون، وهو:

1- وجبة الإفطار: 3 ثمرات من الفاكهة كالتفاح أو الكمثرى + كوب من الشاى باللبن أو النسكافية أو القهوة ولكن دون إضافة السكر على هذه المشروبات.
>2- وجبة الغذاء: طبق كبير من السلطة الخضراء + سمكة متوسطة الحجم، وينصح بتناول الأسماك 3 مرات فى هذا الأسبوع، أو اللحم الحمراء المشوى أو الدجاج.
>3- وجبة العشاء: كوب من الزبادى + 2 ثمرة من التفاح.
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مصر 365

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