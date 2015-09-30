اليوم.. نظر إعادة محاكمة "لكح" لاتهامه بسب وقذف رئيس البنك الأهلى الأسبق

تنظر محكمة جنايات الجيزة، اليوم، برئاسة المستشار مجدى مرسى، إعادة إجراءات محاكمة رجل الأعمال، عضو مجلس الشعب السابق، رامى لكح، بتهمة سب وقذف أحمد البردعى، رئيس بنك القاهرة الأسبق.

كانت المحكمة قد عاقبت "لكح" غيابيًا بحبسه سنة مع الشغل وتغريمه 10 آلاف جنيه، فى الدعوى التى أقامها "البردعى"، التى اتهمه فيها بـ"تناوله بإحدى طرق العلانية بعبارات سب وقذف أساءت إليه وأضرت بسمعته، ونسب إليه أمورًا تستوجب العقاب، لكونها إذا صحت حقّرت من شأنه فى المجتمع".

وتقدم دفاع "لكح" بطلب للمحكمة لإعادة إجراءات المحاكمة عقب مثول المتهم أمامها.

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