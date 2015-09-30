مدرب حراس الزمالك: الشناوي سمع شائعة وفاة لاعب ليوبار قبل مواجهة النجم

بالفعل، سمع أحمد الشناوي حارس مرمى الزمالك شائعة وفاة رودي نداي لاعب ليوبار الكونجولي قبل انطلاق مباراة الفريق الأبيض والنجم التونسي.

هكذا صرح أيمن طاهر مدرب حراس مرمى الزمالك وهو يتحدث عن حامي عرين الفرسان أحمد الشناوي.

وجاء حديث طاهر عبر قناة النهار للرياضة وهو يتحدث عن خسارة الزمالك بخمسة أهداف لهدف في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

وقال طاهر اليوم الثلاثاء: "الشناوي بالفعل سمع خبر وفاة لاعب ليوبار قبل انطلاق لقاء النجم".

واستدرك "لكن فور وصولنا إلى مصر تأكدنا من أنها شائعة لا أساس لها من الصحة".

وتأتي كلمات طاهر وهو يدافع عن الشناوي بعدما ارتكب الأخير عددا من الأخطاء في يوم سيء إجمالا لفريق الزمالك.