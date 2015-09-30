بث مباشر من أوبرا الميتروبوليتان العالمية لمكتبة الإسكندرية

وقعت مكتبة الإسكندرية بروتوكول تعاون مع أوبرا المتروبوليتان بنيويورك التى تعد واحدة من أهم دور الأوبرا فى العالم، ويمنح البروتوكول مكتبة الإسكندرية حق النقل المباشر عبر الأقمار الصناعية لعدد 10 حفلات من أضخم وأكبر العروض العالمية التى تُقدم على مسرح المتروبوليتان خلال الموسم الفنى 2015- 2016، لتصبح مكتبة الإسكندرية ثالث مؤسسة فى مصر التى لها حق النقل المباشر لعروض المتروبوليتان، وبذلك تصبح مصر هى الدولة الأولى فى الشرق الأوسط من حيث عدد دور العرض التى لها حق النقل المباشر من أوبرا الميتروبوليتان.

وصرح المايسترو هشام جبر، مدير مركز الفنون بمكتبة الإسكندرية، أن حصول مكتبة الإسكندرية على رخصة البث يهدف إلى إيجاد حالة من الرواج الفنى والثقافى فى مصر للتعرف على ثقافات العالم المختلفة، تأكيدا لدور مكتبة الإسكندرية الريادى فى نشر الثقافة والفن كونها نافذة مصر على العالم فى المجال الفنى، وأوضح جبر أن التقنية التى تنقل بها العروض عالية الجودة بالصوت المجسم وشاشة العرض الضخمة مع مراعاة كافة الاحتياطات والمواصفات العالمية المتعارف عليها فى هذا المجال من أجل ضمان جودة البث كى يشعر المشاهد أنه داخل مسرح المتروبوليتان بأمريكا.

كما وجه المايسترو هشام جبر الشكر للمؤسسات التى دعمت مكتبة الإسكندرية فى حصولها على رخصة النقل المباشر لعروض المتروبوليتان.

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