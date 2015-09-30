بالصور.. رياح شديدة وهطول أمطار غزيرة على "رشيد" بالبحيرة

تشهد مدينة رشيد الآن موجة من الطقس السيئ والرياح الشديدة والأمطار الغزيرة، حيث استمر هطول الأمطار لأكثر من ساعتين متواصلتين، واشتدت الرياح مصحوبة بالبرق والبرودة الشديدة، ما تسبب فى خلو الشوارع من المارة وغلق معظم المحال التجارية وغرق المدينة بأكملها بمياه الأمطار .

وأدت حالة الطقس السيئ والمفاجئة إلى غلق بوغاز رشيد، حسب تعليمات القوات البحرية، ومنع الصيد بالبحر المتوسط وبحيرة إدكو والمعدية منعاً لحدوث كوارث نتيجة العواصف وهطول الأمطار الغزيرة وارتفاع الأمواج.

كما تحولت معظم شوارع المدينة إلى بحيرة من المياه وتراكمت مياه الأمطار الغزيرة فى كافة الشوارع.

ومن جانبه طالب أحمد السمرى رئيس لجنة الدفاع عن الحريات بنقابة محامين رشيد، بسرعة التدخل وإرسال سيارات الطوارئ لرفع المياه من الشوارع وتنظيف مواسير الصرف الصحى حتى يتمكن أهالى رشيد من العودة لحياتهم الطبيعية.



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