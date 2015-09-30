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اجتماع للدول العربية المشاركة بـ"الرباعية الدولية" بمقر بعثة مصر بالأمم المتحدة

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أصدر المتحدث الرسمى باسم الخارجية المصرية، بيانًا صحفيًا، أعلن خلاله أن سامح شكرى وزير الخارجية، ترأس اجتماعًا تنسيقياً، للدول العربية المدعوة للمشاركة فى اجتماع الرباعية الدولية، بمقر بعثة الدائمة لدى الأمم المتحدة.

وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، عقب الاجتماع، بأن وزراء خارجية الأردن وفلسطين والمغرب، بالإضافة إلى أمين عام جامعة الدول العربية والمملكة العربية شاركوا فى الاجتماع، وتركزت المشاورات حول تنسيق المواقف التى ستطرحها الدول العربية المشاركة فى اجتماع الرباعية الدولية.

وكشف المتحدث باسم الخارجية، عن أن قضية القدس والاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة ضد المسجد الأقصى، سوف تشكل محورًا أساسيًا من محاور الموقف العربى الموحد الذى سيتم التعبير عنه خلال اجتماع الرباعية، بالإضافة إلى التأكيد على ثوابت الموقف العربى تجاه القضية الفلسطينية.

وتابع المتحدث باسم الخارجية المصرية، أنه سيتم التأكيد على ضرورة تحقيق تغير جوهرى ونوعى فى موقف الرباعية الدولية والمجتمع الدولى من التعامل مع القضية الفلسطينية، وأن يتم الانتقال من مجرد إدارة النزاع الى التسوية النهائية والحل الشامل والعادل للنزاع.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
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مصر 365

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