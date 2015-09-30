جامعة الأزهر تعلن اليوم تنسيق قبول الطلاب بالعام الدراسى الجديد

تعلن جامعة الأزهر برئاسة الدكتور عبد الحى عزب فى مؤتمر صحفى اليوم الأربعاء عن نتيجة تنسيق قبول الطلاب بالعام الجامعى الجديد 2015/2016.

ومن المقرر أن يعلن رئيس الجامعة أثناء المؤتمر الحدود الدنيا للقبول بكليات القمة وهى الطب والصيدلة والهندسة والأسنان؛ كما يعلن عن أعداد المقبولين بتلك الكليات بالإضافة إلى استعدادت الجامعة لبدء العام الدراسى الجديد الذى يبدأ السبت القادم.

- وكيل "الأزهر": السبت المقبل إجازة بالمعاهد والدراسة 4 أكتوبر

>