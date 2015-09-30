البحوث الفلكية: 40 يوماً إجازة للمصريين خلال 2016 بسبب "الجيوب الفضية"

قال الدكتور أشرف تادرس، رئيس قسم الفلك بالعهد القومى للبحوث الفلكية، إن شهور يناير وابريل ويوليو وديسمير 2016، يشهد كل منها خمسة أيام جمعة وخمسة أيام سبت، مضيفا:" لو طبقنا هذا الأمر على الإجازات الأسبوعية فى مصر ، يكون لدينا عشرة أيام إجازة فى كل شهر من هذه الشهور بدلا من ثمانية فقط، وهى بذلك تكون من الشهور المميزة فى إجازات نهاية الأسبوع المصرية"، موضحا أن هذه تسمى ظاهرة "الجيوب الفضية".

وأضاف تادرس، فى تصريحات صحفية، أن الجيوب الفضية الصينية، ليست ظاهرة فلكية كما يشاع عنها لأن الظواهر الفلكية هى ما نشاهده فى السماء كظاهرة وقت حدوثها، ومثال ذلك ظاهرة كسوف الشمس وخسوف القمر، وتقابل واقتران الكواكب والأجرام السماوية، وظاهرة الزخات الشهابية، الى آخره، أما الجيوب الفضية فهى أمور متعلقة بالتقويم وقد خصها الصينيون بعدد ايام اجازات نهاية الاسبوع (السبت والاحد تحديدا) فتصبح خمس إجازات بدلا من أربعة .

وأشار الى أن الشهور التى يأتى بها إجازات نهاية الاسبوع خمس مرات، أى عشرة أيام بدلا من ثمانية، كانوا يعتبروها شهورا مميزة، ولذلك كان من يكتشف هذا ويخبر الناس به كانوا يعطونه ما فى جيوبهم من الفكة (الفضية)، ولذلك كانت تمتلئ جيوب من اشاع هذا الخبر بالفضة، ومن الملاحظ أن هذا الأمر يتكرر كثيرا على مدار العام فى التقويم الميلادى، اما عن تكرار هذا الحدث كل 823 عاما فقط، فقال:"هو غير دقيق، وربما يتعلق بتوافق مناسبة اخرى مع ذلك الحدث فى التقويم الصينى".

وأوضح رئيس قسم الفلك بالعهد القومى للبحوث الفلكية، أن شهرى يناير ومايو شهدا الظاهرة أيضا، لافتا إلى أن شهر أكتوبر سيشهد ظاهرة الجيوب الفضية.