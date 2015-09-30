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"البيئة": 16346 سيارة خضعت للفحص و518 محضرا للمنشآت الصناعية المخالفة

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أوضحت التقارير المركزية الصادرة عن غرفة العمليات والكوارث والأزمات بوزارة البيئة أن إدارة نوعية الهواء بالوزارة وكذا الأفرع الإقليمية لجهاز شئون بالتعاون مع شرطة البيئة والمسطحات تمكنوا من إخضاع إجمالى عدد 16346 سيارة للفحص البيئى الفنى لقياس عوادم السيارات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتم إلزامهم بإجراء الإصلاحات اللازم لإعادة الفحص مرة أخرى.

وأضافت التقارير أنه تم تحرير عدد 518 محضرا بيئيا لعدد من المنشآت الصناعية لمخالفتها لقانون البيئة.

وأصدر الدكتور خالد فهمى وزير البيئة توجيهاته من خارج للعاملين بالمنظومة على ضرورة مواصلة مسيرة التفتيش البيئى وتكثيف الحملات التفتيشية بشكل أكبر.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015


>- وزارة البيئة: أعلى نسبة لتدوير المخلفات الزراعية بالغربية

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مصر 365

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