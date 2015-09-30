"البيئة": 16346 سيارة خضعت للفحص و518 محضرا للمنشآت الصناعية المخالفة

أوضحت التقارير المركزية الصادرة عن غرفة العمليات والكوارث والأزمات بوزارة البيئة أن إدارة نوعية الهواء بالوزارة وكذا الأفرع الإقليمية لجهاز شئون بالتعاون مع شرطة البيئة والمسطحات تمكنوا من إخضاع إجمالى عدد 16346 سيارة للفحص البيئى الفنى لقياس عوادم السيارات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتم إلزامهم بإجراء الإصلاحات اللازم لإعادة الفحص مرة أخرى.

وأضافت التقارير أنه تم تحرير عدد 518 محضرا بيئيا لعدد من المنشآت الصناعية لمخالفتها لقانون البيئة.

وأصدر الدكتور خالد فهمى وزير البيئة توجيهاته من خارج مصر للعاملين بالمنظومة على ضرورة مواصلة مسيرة التفتيش البيئى وتكثيف الحملات التفتيشية بشكل أكبر.

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