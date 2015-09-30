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"ثورة الإنترنت" تبدأ حملة جمع توقيعات المواطنين لمقاضاة وزارة الاتصالات

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دشنت صفحة "ثورة الإنترنت" الشهيرة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، حملة جديدة لجمع توقيعات المواطنين استعداداً لمقاضاة وزارة الاتصالات وشركات الإنترنت، اعتراضاً على سوء وغلاء خدمات الإنترنت فى .

ودعت الصفحة، صباح اليوم الأربعاء، متابعيها لطباعة نموذج التوكيل وتوزيعه على أكبر عدد من المواطنين، مشيرة إلى امتلاكها لعدد ضخم من التوكيلات فى هذا الشأن، مؤكدين أن سياسة وزارة الاتصالات لن تتغير حتى بعد إسناد مسئولية الوزارة للمهندس ياسر القاضى.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
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مصر 365

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