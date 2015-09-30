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مجموعة السبع ودول الخليج وعدت الأمم المتحدة بـ1.8 مليار دولار للاجئين

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مجموعة السبع ودول الخليج وعدت الأمم المتحدة بـ1.8 مليار دولار للاجئين مجموعة السبع ودول الخليج وعدت الأمم المتحدة بـ1.8 مليار دولار للاجئين
وعدت مجموعة الدول الصناعية السبع ودول الخليج الثلاثاء بتقديم ما مجموعه 1.8 مليار دولار لتمويل وكالات الأمم المتحدة التى تساعد اللاجئين السوريين.

وقال وزير الخارجية الالمانى فرانك والتر شتاينماير "اتفقنا على ان نقدم معا 1,8 مليار دولار لوكالات المساعدة الدولية التابعة للامم المتحدة خصوصا وكالة اللاجئين وبرنامج الغذاء العالمى".
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